Goat Milk for Dengue: ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈರಸ್ ವಿರೋಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವಿಸುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಬಲವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಿಂದ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಟೊಕ್ರಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನೀರು, ಮೌಖಿಕ ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣ ದ್ರಾವಣ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ದ್ರವಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸೇವನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಗಿಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ವರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಡೆಂಗ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀರು, ಮೌಖಿಕ ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣ ದ್ರಾವಣ, ಸೂಪ್, ಸೂಕ್ತ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ರೋಗಿಗೆ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೇ?
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈರಸ್ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೀಡುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?
ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ರಕ್ತ ವಾಂತಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಚರ್ಮ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರಕ್ತ ಹಾಕಬೇಕೇ?
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗೂ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಸೇವನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಅಗತ್ಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)