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ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವೇ? ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಬಲವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ಕೊಬ್ಬು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 20, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:50 PM IST
ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವೇ? ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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