ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸೇಪ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

jaggery expiry date: ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವೋ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಮಟು ವಾಸನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಬೆಲ್ಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತರ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲ್ವಾ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖೀರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೆಲ್ಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಅದು ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು? ಬೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ತಾಜಾ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಣ್ಣವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ರುಚಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ-ಹಸಿರು ಅಚ್ಚನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅಚ್ಚಾದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಬೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ತೇವಾಂಶದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದರೆ, ಅದು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸೇವನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ತಾಜಾ ಬೆಲ್ಲವು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಲ್ಲವು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೇವಾಂಶ, ನೀರು ಮತ್ತು ಉಗಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ.