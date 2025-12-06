Heart Health
: ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ.
ಇವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಈ ವಿಷವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊರಹಾಕುವುದು? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಜ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಫ್ಸನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಆ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಾಜಾತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರು ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಷವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ದೇಹವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಷಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸುಲಭ: ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ: ರಾತ್ರಿಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಷದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತ ಸೋಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳು ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಅವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಷವನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇವು ಕೃತಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಲೈಟ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನವು ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇತರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಷವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)