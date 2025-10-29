ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

Fungus in onion symptoms
: ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 5-10 ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತರಕಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ
ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ಎಚ್ಐವಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬಳಸಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಬಾರದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)