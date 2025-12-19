ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜನನದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಇರಬಹುದು.ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಈಗ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಉಷ್ಣತೆಯು 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು, ತಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಕಂಕುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜ್ವರವನ್ನುಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾಪಮಾನವು 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಶುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಅವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸೋಂಕನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದೇಕೆ?
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು.
ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಮಗುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಜನನ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಮುನ್ನಚ್ಚೆರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ
ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಿ
ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಸಿ
ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿರಿ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.