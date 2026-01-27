English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:42 PM IST
  • ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಬೋಂಡಾ, ಚಿಪ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌ನಂತಹ ಕರಿದ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Dinner mistakes: ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಮಲಗುವ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ದಣಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಬೋಂಡಾ, ಚಿಪ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌ನಂತಹ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿಯ ಒಂದು ಬೀಜ ತಿಂದ್ರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪರುಷತ್ವ..! ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ

ಅಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಗುರವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಚಪಾತಿ, ಲಘು ಅನ್ನವನ್ನ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

