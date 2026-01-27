ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Dinner mistakes: ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಮಲಗುವ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ದಣಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಬೋಂಡಾ, ಚಿಪ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ನಂತಹ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಗುರವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಚಪಾತಿ, ಲಘು ಅನ್ನವನ್ನ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
