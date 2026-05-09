drinking water correctly: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಅದು ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ತಡವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಆಯಾಸ, ಒಣ ಚರ್ಮ , ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈದ್ಯರು ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನುಂಗುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಊಟದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಊಟದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾರಿ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.