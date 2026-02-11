English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:07 PM IST
  • ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ವಿಷ.
  • ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆಯು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಅಧ್ಯಯನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ..

ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆಯು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಳಸುವ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾನವನ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಡಾ. ವರ್ಮಾ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಪೋಷಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೀ ಮಿಡಿಯಾ 'ಜರಾ ಸೋಚಿಯೇ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

'ಜರಾ ಸೋಚಿಯೇ' ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ:
ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, Zee Media "ಜರಾ ಸೋಚಿಯೇ" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

* ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಂಬಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

* ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

* ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು.

* ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿ.

"ಜರಾ ಸೋಚಿಯೇ" ಅಭಿಯಾನವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಎಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದುವೇ "ಜರಾ ಸೋಚಿಯೇ"ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ

ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಾಜಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡದೆ, ತಾಜಾ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

