ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಎಲೆಯ ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!!

: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೇ ಎಲೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇ ಎಲೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅದರ ಚಹಾ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಬೇ ಎಲೆ ಚಹಾ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಬೇ ಎಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿನ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬೇ ಎಲೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇ ಎಲೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇ ಎಲೆಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇ ಎಲೆಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬೇ ಎಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)