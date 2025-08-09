English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 30 ದಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರೋ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ..

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೆಲರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 9, 2025, 08:32 AM IST
  • ಸೆಲರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೆಲರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೆಲರಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಕೊಬ್ಬು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

Weight loss drink: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೆಲರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಲರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?

ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೆಲರಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಈ ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಲರಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..!

ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೆಲರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಾನೀಯ

ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲರಿ ನೀರು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಸೆಲರಿ ನೀರು ಸಂಧಿವಾತ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ -ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ..!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

