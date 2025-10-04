English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ...

ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಟಮಿನ್ A ಮೂಲಕ ಯಕೃತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಲಿವರ್ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 4, 2025, 12:58 PM IST
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ & ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯ
  • ಹಾಳಾದ ಲಿವರ್‌ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು

ಹಾಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ...

Liver Detox Drinks: ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ...  

ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಕೃತ್ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚಹಾವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಚಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ!

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

