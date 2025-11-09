English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೌಷಧ ಈ ಮಸಾಲೆ! ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು...

ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೌಷಧ ಈ ಮಸಾಲೆ! ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು...

ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:05 PM IST
  • ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು
  • ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

Trending Photos

ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ! ಅವರ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
camera icon5
Actor Shankar Nag
ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ! ಅವರ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಇದ್ದರೂ ಶಾರುಖ್‌ ಇನ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಈ 5 ಸುಂದರಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ!
camera icon6
Shah Rukh Khan
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಇದ್ದರೂ ಶಾರುಖ್‌ ಇನ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಈ 5 ಸುಂದರಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ!
ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon11
Dashanka Yoga
ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
camera icon5
IRCTC
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೌಷಧ ಈ ಮಸಾಲೆ! ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು...

Weight loss drink

Add Zee News as a Preferred Source

: ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಹಸಿರು ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸೋಂಪು ನೀರಿನ (fennel water) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮೊದಲು ಸೋಂಪು ನೀರು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸೋಂಪು ನೀರು: ಸೋಂಪು ನೀರು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಸೋಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೋಂಪು ನೀರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕರಗುವುದು..

ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಸರಳಗೊಳಿಸಿ: ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ನೀರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ನೀರು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಈ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

How To Melt FatFennel Waterhow to burn fatsaunf ka paniWeight loss

Trending News