ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ... ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ...

ಅಜವಾನದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 23, 2025, 08:50 AM IST
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಅಜವಾನದ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜವಾನದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
  • ಅಜವಾನದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕರಗುತ್ತದೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ... ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ...

Ajwain water health benefits

: ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಜವಾನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಜವಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಸಮೃದ್ಧ ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು? ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ನ್‌ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಗೊತ್ತೇ!

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ನೀವು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜವಾನದ ನೀರು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜವಾನದ ನೀರು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೆಲರಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಅಜವಾನದ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಜವಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಅಜವಾನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಕೀಲು ನೋವು.. ಮಂಡಿ ನೋವು ಗುಣವಾಗುವುದು!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

