ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪವಾಡದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 07:00 PM IST
  • ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಲೋಳೆಯಂತಹ ಗುಣವು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ನೀರನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸಿ ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ..!

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪವಾಡದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಸರಳ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ:

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ನಾರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಮನ್ನನ್ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಂತ್ಯವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಊರ ದೇವತೆ ದೇವಿರಮ್ಮ! ಈ ಬಾರಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಅವಕಾಶ

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಧಾರಣೆ:

ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ಇದರ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ:

ಮೆಂತ್ಯ ನೀರಿನ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ:

ಮೆಂತ್ಯವು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಊತ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ:

ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು NIH ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಲೋಳೆಯಂತಹ ಗುಣವು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರುಚಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಯವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಯ್ತು.. ʻಕುಲಶೇಕರʼನ ಬಾಳ ಬಿರುಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..

ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಒಡ್ಡಾದರೆ, ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಬಹುದು, ಇದು ಫೈಬರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ,ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

