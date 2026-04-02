Drinking Water: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು (ಸುಮಾರು 2-3 ಲೀಟರ್) ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜನಗಳು
ಜಲಸಂಚಯನ (Hydration): ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ನೀರು ಸಹಕಾರಿ.
ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ: ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ: ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಡಿಹೈಡ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಲಸಂಚಯನ (Hydration) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CDC) ಹೇಳುವಂತೆ ಜಲಸಂಚಯನವು ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ, ಕೀಲುಗಳ ನಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಲಸಂಚಯನವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NIH) ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ."ನೀರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಅಗತ್ಯ. ದೇಹದೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮನ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು NIH ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ 1-2%ರಷ್ಟು ದೇಹದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
* ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ
* ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವಿಕೆ
* ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
* ಹಳದಿ ಮೂತ್ರ
* ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಂತಹ ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಕಾರಣಗಳು
NIH ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ದ್ರವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಋತುಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ವಯಸ್ಸು, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಿಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಅರಿವು ಯುಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ (NHS)ಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು:
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುವ ಅಪಾಯದಂತಹ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದ್ರವದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಾರ, "ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳನ್ನ ನಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವುದು, ತೆರೆದ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?
ಕೈಲಾಶ್ ದೀಪಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಾನ್ಸಿ ನಿಗಮ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಳಜಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
̆(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)