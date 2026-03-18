ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಈ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಸವಿದೆ, ಅದು ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಸವನ್ನ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಜೈದಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಲಾಡ್ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
* ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
* ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದಾರ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ, ಚೀಸ್, ಕಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮೊಂಡುತನದ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)