  ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಲಾಭ!

Morning Habits Benefits: ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನಿಮಗೂ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜಸ್ಟ್‌ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:30 PM IST
  • ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  • ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ

Morning Habits Benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಿಮ್‌ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಲೋಟ ಸರಳ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. 

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಸರಳ/ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡಲೇ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (NHM)  ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರು ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. 

ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೆ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. 

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: 
ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. 

ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ: 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ: 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

