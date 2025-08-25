ಊಟವಾದ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ... ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಆಪರೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!

Best remedy for kidney stone : ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ ಇದು ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಊಟವಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹುರುಳಿ: ಹುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಂಗಿ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ರಸವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಂಗಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೂಲಂಗಿ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು: ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾರ್ಲಿಯು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಣಗಳನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ! ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ತೊಡೆಸಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ನೋವು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು ಅಥವಾ ಸುಡುವಿಕೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಮೂತ್ರ, ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಮೂತ್ರ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ಬರುವಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.