  • ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ!!

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ!!

ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿವರ್‌ನ ತೂಕದ 5% ರಿಂದ 10%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾಫಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:20 PM IST
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

Fatty liver remedies: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು "ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ, ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ

ಕಾಫಿ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇದ್ದು, ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿಗೆ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ

ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 4 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌! ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಾರಕ ರೋಗ..

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

