ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಂಗುವನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಂಗು ನೀರು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇಂಗು ನೀರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ...
ಆಶಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗು ನೀರು ಏಕೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಇಂಗು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನ (ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ) ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂಗು ನೀರು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗು ನೀರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿಯ ಒಂದು ಬೀಜ ತಿಂದ್ರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪರುಷತ್ವ..! ನವ ದಂಪತಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ
ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ: ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಂಗು ನೀರು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂಗು ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಇಂಗು ನೀರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧೀಯ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಗು ನೀರು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಗು ನೀರು ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಬೆರೆಸಿ. ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಇಂಗು ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂಗು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್ ಸೇಫ್!
ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲೋಟ ಇಂಗು ನೀರನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಡೋಸೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇದನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)