ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡ್ಮೂರು ಕಪ್‌ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 8, 2025, 05:18 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲವೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ
  • ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಫೀನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಹಾವೂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

ಈಗ ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಚಳಿಯಿಂದ ರೀಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಚಹಾದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶೀತದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತತೆಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟೀ ಸೇವಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತ ಹೋದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. 

ಚಹಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಒಳಗಿನ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಹಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪದರವು ಒಣಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಇರುವವರು ಅಧಿಕ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಫೀನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್‌ನಿಂದ ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಹುಗಳ ಸೆಳೆತ, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ, ಟೀ ಪೌಡರ್‌ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಚಹಾವನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!

ಚಹಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಫೀನ್‌ನಿಂದ ಅಪಾಯಗಳು

ಕೆಫೀನಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿ ಅಪಾಯಗಳೇ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಚಹಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್‌ನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗಿ  ಸೈನೋವಿಯಲ್ ದ್ರವ ಬಲವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಫೀನಿಂದ ಅಪಾಯಗಳು ಎಂದರೆ.. 

ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಗುತ್ತದೆ
ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕೋಲ್ಡ್‌ ವಾಟರ್‌ ಬೇಕೋ.. ವಾರ್ಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಬೇಕೋ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

