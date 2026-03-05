ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಟಿಫಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು

Tea: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಮಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಟಿಫಿನ್ ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ, ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಪ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
