ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್‌, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Herbal Tea Making At Home: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ, ಎಲೆಗಳು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಹಾ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೇಬಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಹಾ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಹಂತ: ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಟೀ ಚಮಚ ಹಸಿರು ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ 15-20 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 4-5 ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ. 2 ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಎದೆಯುರಿ, ಹುಳಿ ಬರ್ಪ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಲವಂಗದ ಬದಲಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಚಹಾವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
