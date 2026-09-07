/ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಗುಟ್ಟು

Excess Water Drinking: ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು: ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೈಪೋನಾಟ್ರೀಮಿಯಾ (Hyponatremia) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ತಲೆನೋವು, ಗೊಂದಲ, ವಾಕರಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ: ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ, ಭಾರವಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸೌಕರ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು, ಸುಸ್ತು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ವಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಅವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ತೀವ್ರ ಹೈಪೋನಾಟ್ರೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಬಹುದು.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದ ಗಾತ್ರ, ಹವಾಮಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ದ್ರವ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ದಾಹವಾದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ದಾಹದ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನೀರನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಎಚ್ಚರ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಬೆವರುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸೇವನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!
ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಬೇಡ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಬೇಡ. ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯದಂತೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯ. ದಾಹ, ಹವಾಮಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಗೊಂದಲ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅಸಹಜ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.)