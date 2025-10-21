English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

Tulsi Tea: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ತುಳಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 21, 2025, 12:44 PM IST
  • ತುಳಸಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಗಣಿ
  • ತುಳಸಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
  • ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

Trending Photos

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
night
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
camera icon8
BR Shetty
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಅದೃಷ್ಟ : 88,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 74 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ! ರಾಜ್ಯದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
camera icon7
Horoscoep
2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Rahu Gochar
ರಾಹುವಿನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ: ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

Tulsi Tea For Health: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ತುಳಸಿ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುತನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಳಸಿ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನಿರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿರಿ.

ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ: 
ತುಳಸಿ ಟೀ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಲಿಯುವುದಾದರೆ... 

ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 
ದೇಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: 
ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ: 
ತುಳಸಿ ಟೀ ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: 
ತುಳಸಿ ಟೀ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಇದು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ: 
ತುಳಸಿ ಚಹಾವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ: 
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್: 
ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದರೆ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ: 
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಟೀ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತಿಂದರೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು!

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tulsi benefitsTulsi For HealthTulsi Tea BenefitsTulsi Tea For HealthHealth Tips

Trending News