/ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರ..!!

Health tips : ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಟದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಭಾರದಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಆಹಾರಗಳ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ? : ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಅಧಿಕ ದ್ರವಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಊಟದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪೂರಿ, ಪಕೋಡ, ಸಮೋಸಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾರ-ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಮುಂತಾದ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? : ಊಟದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಭಾರವೆನಿಸಿದರೆ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ..