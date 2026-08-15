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ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರ..!!

ಊಟದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

Written ByKrishna N K
Published: Aug 15, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:54 PM IST
ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರ..!!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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