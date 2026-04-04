ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ...

Drink Water Before Brushing: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಲಾರಸವು ಅನೇಕ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಈ ಲಾಲಾರಸವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ತ್ವರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High BP) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಂತರವೇ ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು!
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)