  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ...

ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 4, 2026, 03:38 PM IST
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಗುರುಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Guru Gochar
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಗುರುಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ! ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ..
camera icon6
Raja Chaudhary
5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಪತಿಗೆ 93 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ! ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ..
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
camera icon6
gold today rate
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
Drink Water Before Brushing: ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಲಾರಸವು ಅನೇಕ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಈ ಲಾಲಾರಸವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ತ್ವರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಇಂದು IPL ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ.. 4 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ..!

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High BP) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್‌ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಂತರವೇ ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಪಂಜಾಬ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ನಿಷೇಧದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!!

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

