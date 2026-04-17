ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌!

Drinking water after tea: ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಮೂಲಕವೇ ಬಹುತೇಕರ ಪ್ರತಿದಿನದ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ (Tannin) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಫೀನ್ (Caffeine) ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ, ಎನಾಮೆಲ್ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೇ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಗಂಟಲಿನ ತಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)