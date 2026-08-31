Wheatgrass Juice Benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಧಿ ಗಿಡದ ಎಳೆಯ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಲವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲ
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಎಂದರೆ ಗೋಧಿ ಸಸ್ಯದ ಎಳೆಯ ಹಸಿರು ಭಾಗ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫಿನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ?
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬದಲಿಗೆ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ದೇಹವನ್ನ ‘ಡಿಟಾಕ್ಸ್’ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ‘ಡಿಟಾಕ್ಸ್’ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ‘ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್’ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿಯೇ?
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. Memorial Sloan Kettering Cancer Center ಕೂಡ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬದಲಿಗೆ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಾಜಾ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಹುತೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನವ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀಟ್ಗ್ರಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಖಚಿತ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ‘ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.)