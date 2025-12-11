ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದು!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chicken egg vs Duck egg : ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:47 PM IST
    • ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಅವು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
    • ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಇದೆ

Nutrition rich foods : ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹೌದು, ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಬೆಳಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜಗಿದರೆ.. ದಿನವಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌!

ನಾವು ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತೆಯೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಅದು 1.5 ಅಥವಾ 2 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಗಾಢ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 12 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ತಾಮ್ರ, ಫೋಲೇಟ್, ರಂಜಕ, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಎ, ಬಿ 6, ಬಿ 12, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?

ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? : ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ : ವೆಬ್‌ಮೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಯೌವ್ವನದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

