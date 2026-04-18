  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..? ಸ್ಟೈಲ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ

Hair care tips : ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಸಲೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡೈ ಮಾಡುವಾಗ, 'ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನನ್ನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದೇ?' ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:10 PM IST
White hair care tips : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..

ಹೌದು.. ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕಸಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಕಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ನೆತ್ತಿಯ (Scalp) ಮೂಲಕ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಪಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ-ಫಿನೈಲೆನೆಡಿಯಾಮೈನ್ (PPD) ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ಡಾ. ಹರ್ಷಿಲ್ ಎಸ್. ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಹಿತಕರವೆನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ. ಧೂಮಪಾನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್‌ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು (Fatty Liver) ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ 'ಅಮೋನಿಯಾ ಮುಕ್ತ' ಅಥವಾ 'ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ' ಎಂದು ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕನಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ 'ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

