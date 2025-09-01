English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..

Blood clot in heart: ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಇದೀಗ ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 1, 2025, 07:14 PM IST
  • ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
  • ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
camera icon10
Gold price
ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
&quot;500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ..&quot;- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
camera icon8
Samantha Ruth Prabhu
"500 ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದೆ.."- ನಟಿ ಸಮಂತಾ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
camera icon15
kidney
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..

Early symptoms of heart clot: ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಲುಪುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.. 

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ದೇಹವು ಹಲವಾರು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ. ಹಠಾತ್ ಎದೆ ನೋವು, ಭಾರ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತದ ಭಾವನೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ನಂತರವೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ದಣಿದ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಬೆವರುಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಊತವೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ.

ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೃದಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Blood clot in heartEarly symptoms of heart clotCauses of blood clot in heartSigns of heart blockageChest pain and heart blood clot

Trending News