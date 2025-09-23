English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ದೇಹ ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Heart Attack: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:47 PM IST
  • ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ.
  • ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸರಿಯಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ದೇಹ ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Heart attack Signs: ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.ಚಿಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅದರ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.ಕೆಲವು ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು. ನೀವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ!

ದೆಹಲಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಎದೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆಂಜಿನಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ.. ರಕ್ತ, ಎದೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬೆವರು
ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ಬೆವರು ಬಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಉತ್ತಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಹೃದಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಹ ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ...

ಆಯಾಸ - ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ - ಹೃದಯ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ .

ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ECG) ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಹೃದಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

