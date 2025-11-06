ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Kidney Failure Symptoms: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಬಿಮಲ್ ಚಾಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ...?
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಎಂದು ಡಾ.ಬಿಮಲ್ ಛಜ್ಜರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು...
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ದೇಹವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ತುರಿಕೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಾಗ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವುದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕೆಲಸ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ & ನೋವು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು MRIಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)