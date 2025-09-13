ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ

early signs of kidney failure : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಾನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಣಿದ ಭಾವನೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಈ ವಿಷಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಯಾಸ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಒಣ ಚರ್ಮ, ತುರಿಕೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ಒಣಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆ
ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಷವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯುರೆಮಿಕ್ ಸ್ಟೀಟೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
ಜನರು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋವುರಹಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
