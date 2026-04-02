Early Symptoms of Paralysis: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ದಾಳಿಯ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...

Symptoms of Paralysis: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ದಾಳಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. "FAST" (Face, Hands, Speech, Time) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮುಖ ಜೋತು ಬೀಳುವುದು: ನಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜೋತು ಬೀಳುವುದು
ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಹಠಾತ್ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ. ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಎತ್ತಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ.
ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ: ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು, ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಮಾತನಾಡುವ ತೊಂದರೆ.
ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ: ಹಠಾತ್ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ನಿಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು: ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ.
ಹಠಾತ್ ತಲೆನೋವು: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. - ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: -F (ಮುಖ): ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಗಿದೆಯೇ? -A (ತೋಳುಗಳು): ಎತ್ತಿದಾಗ ಒಂದು ತೋಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ? -S (ಮಾತು): ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? T (ಸಮಯ): ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ 3-4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ: ನೀವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ರೋಗಿಯನ್ನ ಮಲಗಲು ಬಿಡಿ: ರೋಗಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಲಗಿಸಿ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳು
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
ಜೀವನಶೈಲಿ: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ.
ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು: 40-50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)