Heart Attack: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..

Heart Attack Symptoms: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:04 PM IST
  • ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
  • ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.

Heart Attack: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ಚರ..

Heart Attack Symptoms: ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ.. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಅಥವಾ ಸಾಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಎದೆ ನೋವು. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಉರಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರ ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು..? ತಪ್ಪದೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ. ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಚಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಭಾವನೆ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ. ಈ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ: 
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೃದಯ-ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..!

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

