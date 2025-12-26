Blocked arteries symptoms: ಹೃದಯವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೃದಯವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ದೇಹವು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
1. ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ
ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ನೋವು, ಭಾರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
2. ತಲೆತಿರುಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ
ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸಿಗದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
3. ತೋಳುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು
ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ದವಡೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
5. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ
ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚೊತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತಿಗಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)