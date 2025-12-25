ಹೃದಯಘಾತವಾಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತೆ 5 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಚನೆ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ..

symptoms of heart attack: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹವು 5 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ, ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ನೋವಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಹತ್ತಿರದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಅಥವಾ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ. ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ಬೆವರು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಬೆವರುವುದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನರಮಂಡಲವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವುದು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಐದನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಲೆತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಕಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)