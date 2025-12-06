English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಊತ... ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ!

warning signs of kidney failure : ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತರ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 6, 2025, 07:37 PM IST
symptoms of kidney failure : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸೈನಿಕನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಅಂಗವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 

​ದಿನವಿಡೀ ದಣಿದ ಭಾವನೆ : NHS ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತರ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ : ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಒಣ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಚರ್ಮ : ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಣ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಚರ್ಮ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳು : ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕಿಡ್ನಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಊತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ : ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸ್ನಾಯು ನೋವು : ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಹನೀಯ ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ : ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ, ರೋಗಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವೆಬ್‌ಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ನೀವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ನಿಯಮಿತ ಆವರ್ತನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ  : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ! ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್..!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

