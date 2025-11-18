ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳಿವು

Uric Acid Treatment: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ, ಉರಿಯೂತ, ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿ ಕೀಲು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೆಂದರೆ:
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್:
ಶೇ.96ರಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ರಾಣಿ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಮೊರಿಂಗಾ ಜ್ಯೂಸ್:
ಮೊರಿಂಗಾ ಎಂದರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆಸೋಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆರಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್:
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಆಮ್ಲಾ/ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ತಮ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಊತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್:
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ್ ಬೆರೆಸಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಉರಿಯೂತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
