ಕಠಿಣ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.!

Yellow teeth whitening : ಹಲ್ಲು ಹಳದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಗಲೂ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ಹಳದಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಮೌತ್ವಾಶ್, ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಫ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂಗುಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಹಾವಿನ ಬದ್ದ ವೈರಿ..! ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ..!
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ : ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ನಿಂಬೆ : ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಇದ್ದಿಲು : ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದ್ದಿಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ದಿಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ : ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ (ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್) ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.