ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ..!

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 65 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯು 6.29 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು 78 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ HDL ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಲೀನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಯಕೃತ್ತು, ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.