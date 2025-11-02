English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌! ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಾರಕ ರೋಗ..

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:55 PM IST
  • ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ
  • ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು

Cancer prevention foods: ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ! ರಕ್ತದ ಸೊಂಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

ಬ್ರೊಕೊಲಿ: ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೊರಾಫೇನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಸಲ್ಫೊರಾಫೇನ್ ಸ್ತನ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿವೆ.

ಅರಿಶಿನ: ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸ್ತನ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಗಳು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಾಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು. ಅವು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಸಿರು ಚಹಾ: ಹಸಿರು ಚಹಾವು ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ: ಟೊಮೆಟೊಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೀಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಲೈಕೋಪೀನ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್: ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಬೀಜಗಳು ಕೊಲೊನ್, ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.‌

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು: ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಫೋಲೇಟ್, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಡಿಎನ್‌ಎ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ತನ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

