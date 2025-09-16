English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರತಿದಿನ 1ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಬೀಜ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

Sunflower Seeds Benefits: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜವೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:56 PM IST
  • ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
  • ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ...

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಸೆ.17ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ...
camera icon4
Budhaditya Yoga
ಸೆ.17ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ...
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon4
Bhadra Rajyoga in kanya rashi
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಪ್ರತಿದಿನ 1ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಬೀಜ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

Sunflower Seeds Amazing Benefits: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಾನವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. 
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್'ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:
ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಇತರ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಸತು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ತಾಮ್ರ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ... 

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದುಬಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಯಸ್ಸು 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.  

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಥೈರಾಯ್ಡ್: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಸಂಧಿವಾತ, ಸ್ನಾಯು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ತೋರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಎಂಟೆರೊಮಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sunflower SeedsSunflower Seeds BenefitsSunflower Seeds For HealthSuryakanti BeejagaluHealth Tips

Trending News