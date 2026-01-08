English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು 

ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು 

Health tips : ನಮ್ಮ ದೇಹವು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ 9ರ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 8, 2026, 08:03 PM IST
    • ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon5
no pension to these central government employees
ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..
ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon5
Snake safety
ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
camera icon5
Home Hacks
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಟಿ..! ಅಂಗರಕ್ಷನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Deepika Padukone
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಟಿ..! ಅಂಗರಕ್ಷನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು 

Heart attack reason : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ನಡುವೆ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲಸ್ಯತನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಊಟ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ನಮ್ಮ ದೇಹವು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಲಯ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ..?

ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಡರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 7 ಗಂಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

heart attackHealthy HeartlifestyleHealth Tipsheart attack problems

Trending News