  • ಈ ತರಕಾರಿನ ನಿತ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಾಶ.. ಹೃದಯವಂತೂ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಈ ತರಕಾರಿನ ನಿತ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಾಶ.. ಹೃದಯವಂತೂ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ದೇಹದೊಳಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ದಿನಲೂ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:40 PM IST
  • ಪೊಲೇಟ್‌ ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ
  • ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ
  • ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್‌, ಐರನ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್‌ ಬಿ6, ಕಾಪರ್‌, ಪೊಲೇಟ್‌ ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ರಕ್ತನಾಳಗಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಜೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಸಲಾಡ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.  

ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಅನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೂಸ್‌ ಮಾಡಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ.. ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ!

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಪೊಲೇಟ್‌ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಅನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದದರಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

