ಪ್ರತಿದಿನ ಲವಂಗ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ..!

ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಲವಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗಿಯುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಗಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ:
ಲವಂಗವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಕ:
ಹಲ್ಲುನೋವು, ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಲವಂಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಇದರ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಉಸಿರು ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಆಕರ:
ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಲವಂಗಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರ:
ಲವಂಗದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕುಗಳು, ಬಾಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ:
ಲವಂಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
