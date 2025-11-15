ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Side effects of curd in night: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಸರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬದಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಲೋಳೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನ ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಲು ನೋವು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಫ ದೋಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಗಿತ, ಊತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)