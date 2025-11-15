English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕೆಲವರು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 15, 2025, 02:24 PM IST
  • ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು
  • ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೀಲು ನೋವು ಬರಬಹುದು

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Shani Budh Margi
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon11
shani budh margi 2025 effects
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಬುಧನಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಬಡತನ, ಗಾಯನವೇ ಆಸ್ತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..!
camera icon8
Maithili Thakur
ಬಡತನ, ಗಾಯನವೇ ಆಸ್ತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..!
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Side effects of curd in night: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಸರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬದಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಲೋಳೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..?

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನ ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೀಲು ನೋವು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಫ ದೋಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಗಿತ, ಊತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Side Effects Of CurddigestionCold Symptomscough symptomsDigestive Issues

Trending News