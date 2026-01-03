ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

Health tips : ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಥವಾ ರೈತಾ ಇರಲೇಬೇಕು.. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ರೈತಾ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಆಹಾರಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೊಸರು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೀತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಕಿ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹುದುಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಊತ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)